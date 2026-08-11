Colón y Santa Elena firmaron un convenio para fortalecer la cooperación turística entre ambas costas entrerrianas

La Municipalidad de Colón y la Municipalidad de Santa Elena dieron un nuevo paso en la integración turística provincial mediante la firma de un Convenio de Cooperación Intermunicipal en Buenas Prácticas Turísticas e Intercambio de Experiencias de Gestión.

El acuerdo fue suscripto por el intendente de Colón, José Luis Walser, y su par de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y establece un marco formal para profundizar el intercambio entre los equipos de ambos municipios, compartir experiencias de gestión y generar acciones conjuntas orientadas al desarrollo turístico.

La firma estuvo acompañada por una recorrida y una jornada de intercambio entre autoridades, donde se pusieron en común experiencias, características de cada destino y posibilidades de trabajo conjunto.

El convenio parte del reconocimiento de que Colón y Santa Elena cuentan con identidades, atractivos y modelos turísticos propios, pero comparten el objetivo de profesionalizar la gestión pública del sector y mejorar la calidad de sus destinos. «Es fundamental fortalecernos mutuamente como destinos de la provincia y comenzar a trabajar en conjunto la Costa del Uruguay y la Costa del Paraná con nuestras Microrregiones», expresó Walser.

El Intendente destacó además las posibilidades de complementariedad entre ambas localidades y sostuvo que la experiencia desarrollada por Colón puede aportar herramientas al crecimiento turístico de Santa Elena. «Tiene infraestructura, visión y mucho por desarrollar, y lo que tiene Colón para sumar como principal destino de Entre Ríos puede aportarles herramientas de gran valor», señaló.

El acuerdo establece numerosos campos de cooperación, entre ellos la gestión de oficinas de información turística y atención al visitante; promoción y marca destino; comunicación digital y redes sociales; organización de eventos y fiestas populares; desarrollo de productos turísticos; formación de prestadores y guías; sostenibilidad ambiental y accesibilidad; registros y habilitaciones; y utilización de estadísticas e indicadores turísticos.

También contempla visitas técnicas recíprocas, talleres y capacitaciones, intercambio de documentación y materiales, participación asociativa en eventos y ferias y reuniones periódicas entre los responsables de Turismo de ambas ciudades.

De esta manera, la cooperación busca superar los intercambios circunstanciales y establecer una metodología permanente de trabajo entre los municipios.

Uno de los aspectos centrales del convenio es la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por referentes técnicos de ambas localidades.

Esta comisión tendrá la responsabilidad de elaborar un plan anual con actividades, plazos y responsables, evaluar los resultados obtenidos y proponer nuevas instancias de cooperación. El documento establece además una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación. «Damos un paso fundamental de vinculación e iniciamos un círculo virtuoso que abre muchísimas posibilidades para ambos destinos», afirmó Walser.

Con esta iniciativa, Colón continúa profundizando una política de articulación con otras comunidades de Entre Ríos, poniendo a disposición experiencias desarrolladas localmente y generando nuevas posibilidades de promoción, intercambio y fortalecimiento del turismo provincial.