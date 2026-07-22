Colón fue sede regional de una capacitación nacional para instructores y evaluadores de licencias de conducir

La Municipalidad de Colón fue sede regional de una capacitación práctica destinada a instructores y evaluadores de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir, desarrollada por funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La actividad tuvo lugar en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC) y contó con la participación de cerca de 50 agentes pertenecientes a municipios de los departamentos Colón, Uruguay, Villaguay y San Salvador.

La apertura estuvo encabezada por el intendente José Luis Walser y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, junto a representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y equipos municipales vinculados con Inspección, Tránsito, Prevención y los Centros de Emisión de Licencias.

Formación práctica y evaluación de agentes

Durante la jornada se desarrollaron contenidos teóricos y prácticos orientados a actualizar y fortalecer las capacidades de quienes instruyen y evalúan a las personas que tramitan su licencia de conducir.

Los agentes participantes realizaron, además, las evaluaciones correspondientes para avanzar en su matriculación como instructores y evaluadores de motocicletas.

La elección de Colón como sede regional permitió reunir a trabajadores municipales de distintas localidades, compartir experiencias y avanzar en criterios comunes para mejorar la seguridad vial y los procedimientos de evaluación.

Trabajo articulado entre municipios

Durante la apertura, el intendente José Luis Walser destacó la importancia de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenga presencia en el territorio y acompañe los procesos de formación de los municipios.

Asimismo, señaló que las ciudades comparten problemáticas relacionadas con el tránsito, especialmente en torno a las motocicletas, los vehículos abandonados, los escapes modificados y distintas situaciones que se presentan diariamente en la vía pública. «Los problemas son similares y los recursos son cada vez más limitados. Si articulamos y trabajamos en conjunto, podremos brindar mejores respuestas a nuestros vecinos», expresó el Presidente Municipal.

Walser también reconoció la tarea de los agentes de Inspección, al considerar que cumplen uno de los roles más complejos dentro de una administración local, debido al contacto permanente con la comunidad y a las situaciones conflictivas que deben resolver.

Actualización permanente para mejorar la atención

El secretario de Gobierno, Mariano Bravo, agradeció la participación de los agentes y remarcó la necesidad de sostener una capacitación permanente. «Es importante para cada municipio y para cada trabajador mantenerse formado y actualizado. Esta jornada regional es parte del trabajo que venimos realizando para ordenar distintas situaciones de la vía pública y fortalecer la tarea de nuestros equipos», afirmó.

Bravo recordó las acciones desarrolladas por el Municipio durante el último período, entre ellas los operativos vinculados con caballos sueltos, la destrucción de cerca de 100 escapes modificados, el retiro de vehículos abandonados y la reciente compactación de automóviles y motocicletas retenidos.

La capacitación forma parte de una política municipal orientada a profesionalizar las áreas de control, unificar criterios de actuación y fortalecer la seguridad vial mediante el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y los organismos nacionales especializados.