Colón: investigan un incendio que destruyó siete cabañas en un complejo turístico

Un incendio de gran magnitud registrado este miércoles al mediodía en un complejo de cabañas ubicado en las inmediaciones del kilómetro 4 de la Ruta Nacional 135, en Colón, provocó importantes daños materiales y es materia de investigación.

Personal de la Jefatura Departamental Colón acudió al lugar tras el alerta y trabajó en conjunto con Bomberos Voluntarios, que luego de una intensa tarea lograron controlar las llamas y evitar una mayor propagación del fuego.

Como consecuencia del siniestro, seis cabañas del complejo fueron destruidas por completo, al igual que otra perteneciente a una propiedad lindera. Además, una construcción sufrió daños parciales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el foco ígneo se habría originado en una de las cabañas y, debido a la rápida propagación de las llamas, alcanzó al resto de las edificaciones. No se registraron personas lesionadas.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, intervino la División Policía Científica junto al perito en incendios de la Jefatura Departamental Uruguay, quienes llevarán adelante las pericias para establecer el origen y las circunstancias en que se produjo el incendio.