Un joven motociclista sufrió lesiones graves tras una colisión

Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este sábado dejó como saldo a un joven motociclista con heridas de gravedad en la ciudad de Colón.
El hecho tuvo lugar en la intersección de calle Noailles y bulevar Güemes, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron un utilitario Peugeot Partner de color gris, conducido por un hombre de 26 años, y una motocicleta Honda Wave roja, guiada por un joven de 20 años.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter grave, por lo que debió ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde permanece bajo atención médica.
Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.
