Procedimiento policial tras estafa bajo la modalidad “cuento del tío”: un detenido y bienes recuperados

En el marco de una rápida y coordinada intervención, personal de la Jefatura Departamental logró esclarecer un hecho de estafa telefónica bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, que culminó con la detención de un sospechoso y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una ciudadana de esta jurisdicción, quien manifestó haber sido víctima de un engaño telefónico. Según su testimonio, recibió un llamado a su línea fija de un hombre que, haciéndose pasar por su sobrino, le indicó que se encontraba privado de su libertad tras protagonizar un supuesto accidente de tránsito con personas lesionadas.

Bajo esta situación, la damnificada accedió a entregar una importante suma de dinero en dólares estadounidenses y alhajas de oro a un individuo que se presentó minutos más tarde en su domicilio.

Tras tomar conocimiento del hecho, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y el relevamiento de distintos indicios, lo que permitió identificar al presunto autor. Asimismo, se estableció que el sospechoso había abordado un transporte de pasajeros con destino a la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se dio aviso a las distintas dependencias y se solicitó colaboración, logrando personal del Puesto Caminero Gualeguaychú interceptar el ómnibus en el que viajaba el individuo.

Con la debida autorización judicial, se realizó la requisa personal, procediéndose al secuestro de un teléfono celular —considerado de interés para la investigación—, una suma significativa de dinero en moneda extranjera y nacional, y diversas alhajas de oro.

Por disposición de la magistratura interviniente, se concretó la detención de un hombre de 33 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.