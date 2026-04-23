Colón: tres jóvenes lesionados en dos siniestros viales

Durante la jornada del martes se registraron dos siniestros viales en distintos puntos de la ciudad de Colón, los cuales dejaron como saldo tres personas con lesiones leves.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de Boulevard Lucilo González y calle Mitre, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un automóvil Toyota Yaris, conducido por un ciudadano de 76 años, y un motovehículo Skalom IKA 110 cc, guiado por una joven de 18 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte sufrió lesiones de carácter leve y debió ser trasladada hacia el hospital local para su atención.

Por otra parte, horas más tarde se registró un segundo siniestro en la intersección de calle Rufino Mir y Boulevard Ferrari. En este caso, el hecho involucró a un automóvil Peugeot 505, conducido por un joven de 26 años, y una motocicleta Keller Crono Classic en la que se trasladaban dos jóvenes de 19 años.

A raíz de la colisión, ambos ocupantes del motovehículo resultaron con lesiones leves y fueron trasladados al nosocomio local.

En ambos casos, se iniciaron las actuaciones correspondientes a fin de establecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.