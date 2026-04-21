Colón vivió una espléndida jornada deportiva en la Maratón por la Salud

La Municipalidad de Colón llevó adelante una nueva edición de la Maratón por la Salud y la Actividad Física, una iniciativa diseñada para concientizar sobre los beneficios del movimiento y los hábitos saludables. El evento, que tuvo lugar este domingo por la mañana, logró reunir a corredores experimentados, aficionados y familias que se sumaron a la propuesta integral de salud.

Fomento de la vida saludable

El eje central de esta convocatoria fue la promoción de la actividad física como pilar fundamental para una mejor calidad de vida. A través de estas acciones, el municipio busca generar espacios donde la comunidad pueda incorporar el ejercicio regular y comprender la importancia de la prevención de enfermedades mediante el deporte.

Modalidades y participación infantil

La jornada contó con dos instancias principales: una prueba participativa de 5km que recorrió puntos estratégicos de la ciudad, y una categoría «Kids» de 1km. Esta última permitió que los más pequeños se involucren de manera lúdica en el atletismo, fomentando el compañerismo y la superación personal desde temprana edad.

Compromiso con el bienestar

Desde el equipo organizador se destacó y agradeció el acompañamiento de las familias colonenses que eligieron iniciar el domingo con una propuesta activa. La masiva concurrencia refuerza el posicionamiento de Colón como una ciudad que apuesta al desarrollo deportivo y al cuidado integral de sus ciudadanos.