Detención de un joven vinculado a reiteradas estafas con comprobantes falsos

En las últimas horas, personal de la Jefatura Departamental llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un joven de 22 años, sospechado de haber cometido reiteradas estafas en un comercio de la zona céntrica de la ciudad de Colón.

De acuerdo a las primeras tareas investigativas, el individuo habría concretado una serie de maniobras fraudulentas en el mencionado local, utilizando como modalidad la presentación de comprobantes de transferencias apócrifos para simular pagos por mercadería que, en realidad, nunca se acreditaban en las cuentas del comercio.

Ante esta situación, y en comunicación con la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso la detención preventiva del sospechoso, medida que se fundamentó en los elementos reunidos durante la investigación y en la existencia de una denuncia previa en su contra.

El joven fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia, bajo las actuaciones correspondientes.