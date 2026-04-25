Recuperaron elementos robados tras un procedimiento policial en Ruta 135

Personal policial logró recuperar diversos objetos que habían sido denunciados como robados en hechos delictivos recientes, en el marco de una investigación llevada adelante en la ciudad de Colón.

El procedimiento se concretó este mediodía, luego de una serie de tareas investigativas iniciadas a partir de una denuncia. A partir de esas diligencias, los efectivos lograron identificar una vivienda ubicada sobre la Ruta 135, donde podrían encontrarse elementos vinculados a la causa.

Con conocimiento de la Justicia, los uniformados se hicieron presentes en el domicilio, habitado por una mujer mayor de edad, donde procedieron a realizar una inspección. En el lugar, hallaron distintos objetos que estarían directamente relacionados con los hechos investigados.

Tras el operativo, se informó a la Unidad Fiscal de Colón, a cargo del fiscal Juan Sebastián Blanc, quien dispuso el secuestro de los elementos encontrados.

Los bienes fueron trasladados a sede policial, donde quedarán a disposición de la causa y serán posteriormente reconocidos por los damnificados.