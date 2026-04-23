La Policía frustró el robo de cables y detuvo a un sospechoso en Colón

Durante un operativo cerrojo realizado en horas de la medianoche, personal policial logró frustrar la sustracción de cableado público y detener a uno de los presuntos autores del hecho, mientras que un segundo implicado logró darse a la fuga.

El procedimiento se inició a partir de un llamado recibido en la sala de comunicaciones y videovigilancia, que alertaba sobre la presencia de dos individuos en actitud sospechosa manipulando el tendido eléctrico en inmediaciones de calle Ramírez al 300, en la ciudad de Colón.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación al encontrar una extensión de cables sobre la vía pública, con evidentes signos de haber sido dañados con fines de robo. Ante esto, se desplegó un operativo de rastrillaje en la zona.

Como resultado, los uniformados lograron interceptar a un hombre de 27 años, cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las descripciones aportadas. En tanto, el otro sospechoso no pudo ser localizado y es intensamente buscado.

Tras informar lo ocurrido a la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso la aprehensión del individuo en el marco de una causa por “robo en grado de tentativa”. El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.