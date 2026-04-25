La Feria Binacional de la Industria y la Producción con una fuerte apuesta a la articulación público-privada y el desarrollo estratégico

La Municipalidad de Colón llevó adelante el segundo día de la 5ª Feria Binacional de la Industria y la Producción, con una destacada participación de empresarios, instituciones educativas, referentes del sector productivo y público en general. La jornada estuvo marcada por el desarrollo de conferencias, charlas simultáneas, actividades interactivas y espacios de vinculación.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de la Mesa Estratégica Pro-Agencia para el Desarrollo, una herramienta clave para institucionalizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado, con el objetivo de diseñar políticas de desarrollo a largo plazo para la ciudad.

La iniciativa busca consolidar una estructura formal que permita impulsar el crecimiento económico local de manera sostenida, integrando a todos los actores del entramado productivo.

En este sentido, el intendente José Luis Walser encabezó la actividad y destacó la importancia de institucionalizar el trabajo que se viene desarrollando en la ciudad: «Este es un paso clave para garantizar que todo el esfuerzo realizado se transforme en una política estratégica de largo plazo».

Una agenda cargada de conocimiento e innovación

Durante la jornada, el Centro para el Desarrollo de Colón fue escenario de múltiples conferencias y exposiciones. Entre ellas se destacaron las disertaciones sobre inteligencia artificial, liderazgo, productividad y comunicación en la era digital, con la participación de referentes como Jonatan Loidi, Mirco Bombieri y Héctor Laca.

Además, se desarrollaron charlas simultáneas en tribunas, orientadas especialmente a estudiantes secundarios, generando un espacio de inspiración y vinculación con el mundo laboral y productivo.

La Agencia para el Desarrollo: un paso hacia el futuro

La conformación de la Mesa Pro-Agencia para el Desarrollo marcó un hito dentro de la feria. La iniciativa busca pasar de una instancia informal a una estructura con bases legales y operativas sólidas , permitiendo planificar el crecimiento de la ciudad de manera participativa.

El Secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, remarcó la importancia de ordenar la representación de los sectores y generar espacios de decisión que incluyan a todos los actores: «Necesitamos herramientas concretas que permitan mejorar la inserción laboral y responder a las demandas reales del sector productivo».

Por su parte, la Directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig, detalló que la Agencia contará con representación de distintos sectores productivos como industria, turismo, comercio y logística, y que ya se avanzó en la identificación de necesidades clave como la formación en logística y mantenimiento industrial.

Educación, producción y futuro

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la vinculación entre educación y producción. En ese marco, se anunció el desarrollo de una diplomatura en Logística y Gestión Operativa en conjunto con la UTN, como primera acción concreta de la Agencia.

Desde el sector privado, Emanuel Fellay destacó la importancia de este paso: «Colón necesita fortalecer su perfil productivo y generar oportunidades para que los jóvenes puedan formarse y trabajar en la ciudad».

Asimismo, el decano de UTN, Martín Herlax, subrayó el valor de la articulación entre universidad, sector público y empresas como base para el desarrollo regional.

Un modelo de desarrollo participativo

La jornada dejó en evidencia el rumbo que Colón busca consolidar: un modelo de desarrollo basado en la participación, la planificación estratégica y la articulación entre actores. La Agencia para el Desarrollo se proyecta como el espacio donde se diseñarán políticas públicas a largo plazo, garantizando continuidad y sostenibilidad más allá de las gestiones.

La segunda jornada de la Feria Binacional no solo mostró el potencial productivo de la ciudad, sino también la decisión de avanzar hacia un futuro con más industria, más empleo y mayores oportunidades para toda la comunidad.