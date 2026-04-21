Alerta por intentos de estafas telefónicas en nombre del Hospital San Benjamín

Advierten sobre llamados falsos que buscan obtener datos personales y códigos de verificación.

Desde la Jefatura Departamental se emitió un alerta dirigido a la comunidad tras detectarse en las últimas horas una serie de intentos de estafas telefónicas y virtuales en la ciudad de Colón, utilizando como señuelo la identidad del Hospital San Benjamín.

Según se informó, personas aún no identificadas estarían realizando llamados a vecinos, haciéndose pasar por integrantes del sector de vacunatorio del nosocomio, con el objetivo de generar confianza en sus interlocutores.

La maniobra delictiva apunta a obtener datos personales o códigos numéricos enviados por mensajería, los cuales luego son utilizados para vulnerar la seguridad de dispositivos móviles y acceder de manera ilegítima a cuentas de aplicaciones o servicios financieros.

En este contexto, las autoridades remarcaron que el número telefónico +54 3447 57-7817 no pertenece a ninguna dependencia oficial del hospital, por lo que pidieron desestimar cualquier comunicación proveniente de esa línea.

Asimismo, se recomienda a la población no brindar información sensible, datos personales ni claves de validación bajo ninguna circunstancia. Ante cualquier llamado sospechoso, se aconseja cortar la comunicación de inmediato.

Para consultas oficiales, se recuerda que los únicos canales válidos son los habituales del hospital o la atención presencial en su sede de calle Esteva Berga 235.

Finalmente, desde la Jefatura se solicitó a la comunidad difundir esta advertencia, con el objetivo de prevenir que vecinos, especialmente los más vulnerables, sean víctimas de este tipo de delitos.