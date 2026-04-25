Habrá un fuerte operativo de seguridad para el partido decisivo entre La Unión y Pico FC

La Jefatura Departamental Colón informó que se desplegará un operativo de seguridad especial este domingo 26 de abril, en el marco del quinto y decisivo juego de la serie de Play-Off de la Liga Argentina de Básquet.

El encuentro, que se disputará desde las 21 en el estadio de La Unión de Colón, ubicado en calles 12 de Abril y Lavalle, enfrentará al equipo local con Pico F.C..

Entre las principales medidas, se confirmó que no se venderán entradas para el público visitante, decisión adoptada en conjunto con la dirigencia del club y en el marco de la normativa vigente.

En cuanto a los accesos, el público en general podrá ingresar por la entrada principal sobre calle 12 de Abril, mientras que un grupo específico de simpatizantes tendrá habilitada la puerta lateral sobre Lavalle. La prensa, en tanto, deberá estar debidamente acreditada para acceder al sector asignado.

Además, se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones para facilitar la circulación y el ingreso de los asistentes.

Restricciones

Desde la Policía recordaron que estará prohibido el ingreso con pirotecnia, envases de vidrio, bebidas alcohólicas y cualquier elemento que represente un riesgo. Tampoco se permitirá el acceso a personas en estado de ebriedad ni con indumentaria de clubes ajenos al encuentro.

Respecto a las banderas, solo podrán ingresar aquellas sin palos ni estructuras rígidas, mientras que sí se permitirá el acceso con instrumentos musicales de percusión.

Por último, se indicó que, una vez finalizada la venta de entradas, las puertas del estadio permanecerán cerradas, permitiéndose únicamente salidas justificadas con el correspondiente ticket para el reingreso.

Desde la organización apelaron al buen comportamiento del público para que el evento se desarrolle en un clima familiar y de respeto.