Trágico accidente dejó un fallecido y un herido grave

Un violento siniestro vial ocurrido en horas de la tarde de este martes en la intersección de las calles Chacabuco y Maipú dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido.

El hecho involucró a dos motocicletas: una Honda CB 300cc, conducida por un hombre de 42 años que circulaba por Maipú en sentido norte a sur, y una Honda Wave, guiada por un joven de 25 años que se desplazaba por Chacabuco en sentido este a oeste. Por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron en la mencionada esquina.

Tras el impacto, los dos conductores fueron trasladados de urgencia al hospital local. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento del hombre de 42 años, identificado como Ariel Jesús Cevallos Guex. En tanto, el otro involucrado permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado y con riesgo de vida, a la espera de estudios que permitan determinar la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajó personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón. Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de ambos vehículos y se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho.