Colón: detuvieron a un hombre y recuperaron una garrafa robada

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Colón, luego de ser sorprendido con un elemento que había sido sustraído momentos antes de una vivienda.

El hecho se originó tras la denuncia de una vecina, quien reportó el robo de una garrafa de gas de 10 kilogramos desde su domicilio ubicado sobre calle Leguizamón al 300.

A partir de ello, personal policial realizó un operativo de búsqueda en la zona y, en la intersección de Cantón de Valais y Pasaje 244, logró localizar a un individuo que salía de un sector de vegetación cercano a las piletas de tratamiento cloacal, transportando un envase de similares características.

Tras su identificación, se constató que la garrafa coincidía con la denunciada, por lo que se dio intervención al fiscal de turno, Alejandro Perroud, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, el elemento recuperado fue formalmente secuestrado y será restituido a su propietaria una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.