Tierra de Palmares presentó su propuesta turística para la temporada baja

Con eje en el Pasaporte Termal, la microrregión difundió beneficios para visitantes y una agenda de eventos para mayo.

La Microrregión Tierra de Palmares participó de una nueva jornada del ciclo de showroom impulsado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), donde presentó su propuesta turística orientada a la temporada baja, con foco en el producto termal y la generación de experiencias.

Estos espacios forman parte de una estrategia del organismo provincial que permite a los destinos dar a conocer su oferta en la capital entrerriana, fortaleciendo su posicionamiento y el vínculo con actores del sector turístico.

Uno de los anuncios centrales fue la puesta en marcha de la cuarta edición del Pasaporte Termal, una herramienta que promueve la circulación de visitantes entre los complejos de Colón, San José y Villa Elisa. La propuesta tendrá vigencia desde el 4 de mayo hasta el 30 de junio y contempla un 50 por ciento de descuento en el ingreso al segundo y tercer parque visitado y un 10 por ciento en servicios internos, incorporando además un beneficio adicional para quienes inicien el circuito en oficinas de turismo de la región.

En este marco, el responsable comercial de Termas Villa Elisa, Fernando Graziani, remarcó el valor de esta herramienta como un diferencial que fortalece el turismo de bienestar y favorece una mayor permanencia de los visitantes en la microrregión.

La agenda de mayo complementa la propuesta con eventos que aportan dinamismo a la temporada baja. Entre ellos se destacan el II Foro de Termalismo y Enoturismo, previsto para el 7 y 8 de mayo en San José, y el Distinguished Gentleman’s Ride, que se realizará el 17 de mayo en Colón, con participación internacional y fines solidarios.

El coordinador de Turismo de San José, Matías Rodríguez, presentó el calendario de actividades y puso en valor la diversidad de experiencias que lo integran, orientadas a distintos perfiles de público.

En representación del Emturer, el director general de Turismo, Sebastián Bel, señaló: «Tierra de Palmares es una microrregión que viene trabajando de forma sostenida desde hace más de 20 años. Esta herramienta que han generado para potenciar el turismo termal con beneficios exclusivos hace que se posicione a nivel nacional como uno de los centros termales más importantes del país. Celebramos esta alianza estratégica entre los tres parques termales con el objetivo de seguir afianzando las herramientas de promoción de la actividad turística».

El encuentro contó con la presencia del secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher; el director de Turismo de Villa Elisa, Alejo Taffarel; el gerente de Termas Colón, Sebastián García, así como de representantes de los equipos técnicos de destinos que integran la Microrregión Tierra de Palmares y del Emturer.