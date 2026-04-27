Colón: detuvieron a una mujer tras un intento de robo en un comercio

Una mujer de 48 años fue aprehendida este lunes en la ciudad de Colón, en el marco de una intervención policial vinculada a un intento de delito contra la propiedad ocurrido en un local comercial.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre una situación sospechosa en un comercio ubicado sobre avenida San Martín al 900. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que minutos antes se habría intentado cometer un ilícito.

En el lugar, los uniformados identificaron a una mujer oriunda de Concepción del Uruguay, quien habría estado acompañada por un hombre que se dio a la fuga antes de la llegada policial.

Durante el operativo, los agentes lograron secuestrar una motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos, la cual fue abandonada en las inmediaciones del comercio.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, la mujer fue trasladada a una dependencia policial, mientras que el rodado y otros elementos vinculados al hecho quedaron secuestrados para su correspondiente peritaje.

La investigación continúa para dar con el segundo implicado.