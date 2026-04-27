Colón: nueva jornada ciudadana en defensa del río Uruguay

Vecinos, instituciones y autoridades participaron de una manifestación pacífica en el marco de la caravana hacia el Puente Internacional Artigas. El Municipio reiteró su postura a favor de la relocalización del proyecto de planta de HIF Global.

La Municipalidad de Colón acompañó este domingo una nueva jornada de participación ciudadana en defensa del ambiente y del río Uruguay, desarrollada en el marco de la caravana hacia el Puente Internacional Artigas.

La convocatoria reunió a vecinos, vecinas, instituciones, organizaciones ambientales y miembros de la comunidad regional, quienes se manifestaron de manera pacífica para expresar su preocupación por el proyecto de planta de HIF Global previsto en Paysandú.

El intendente José Luis Walser, junto a funcionarios municipales, concejales y vecinos de Colón, participó de la jornada reafirmando el compromiso de la ciudad con la protección del entorno natural, la salud de las comunidades y el desarrollo sostenible de toda la región.

Una postura clara en defensa del ambiente

Desde el Municipio de Colón se reiteró con claridad la necesidad de avanzar en la relocalización del proyecto de planta de HIF Global, priorizando el cuidado del río Uruguay, la calidad de vida de las comunidades ribereñas y la preservación de los recursos naturales compartidos.

La posición municipal sostiene que todo proceso de desarrollo debe contemplar criterios ambientales responsables, diálogo institucional y garantías para las poblaciones que conviven diariamente con el río.

Participación ciudadana y compromiso regional

La jornada volvió a reflejar una preocupación compartida por vecinos de ambas márgenes del río Uruguay. La presencia de familias, referentes sociales e instituciones expresa una movilización colectiva que continúa creciendo y que pone en el centro el valor ambiental, cultural, turístico y productivo del río.

En ese marco, la Municipalidad de Colón remarcó la importancia de sostener acciones, gestiones y espacios de diálogo que permitan defender los intereses de la comunidad y promover un desarrollo equilibrado, responsable y sostenible.

Cuidar el río es cuidar el futuro

El río Uruguay forma parte de la identidad, la historia y el presente de Colón y de toda la región. Su preservación constituye una responsabilidad común que involucra a los Estados, las instituciones y la ciudadanía.

Desde el Municipio se continuará acompañando las expresiones pacíficas de la comunidad y promoviendo instancias institucionales que permitan avanzar en soluciones concretas, con una premisa central: cuidar el río es cuidar el futuro de todos.