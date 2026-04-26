Colón: recuperan una embarcación que había sido sustraída

Personal policial logró recuperar una embarcación que había sido denunciada como robada ante la Prefectura Naval Argentina, en el marco de un procedimiento realizado durante la tarde del sábado en la ciudad de Colón.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones del Arroyo de La Leche, a la altura de la continuación de calle Lantelme, donde los efectivos llegaron tras reunir información precisa sobre el posible paradero del bien.

Según se informó, debido a las características del terreno y la dificultad de acceso, los uniformados debieron desplegar un rastrillaje tanto por tierra como por agua, utilizando una embarcación para recorrer sectores de densa vegetación.

Finalmente, la canoa fue hallada oculta entre la vegetación, presuntamente con la intención de evitar su detección.

Intervino el fiscal de turno, Dr. Alejandro Perroud, quien dispuso el secuestro formal de la embarcación, la cual será restituida a su legítimo propietario.