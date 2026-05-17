Secuestro de armas de fuego en procedimiento realizado en zona rural

En horas de la tarde de este domingo, en el marco de operativos de prevención desarrollados en Colonia San Anselmo, personal de la Jefatura Departamental Colón, en forma conjunta con efectivos de la Brigada de Abigeato local, llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de varias armas de fuego y cartuchería.

Durante las tareas de control, los funcionarios interceptaron una camioneta marca Ford Ranger en la que se trasladaban dos hombres de 26 y 42 años, quienes transportaban armamento y municiones sin la documentación correspondiente.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de una pistola calibre 9 mm con dos cargadores y cartuchería, una escopeta calibre 20, una carabina calibre .44 y munición de distintos calibres.

En el mismo procedimiento, fue identificado un hombre de 45 años, propietario del establecimiento rural desde donde habría partido el vehículo interceptado, quien además es familiar de uno de los ocupantes del rodado.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la correcta identificación de los involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa por presunta tenencia ilegal de armas de fuego.