Colón: realizaron allanamientos por una causa de tentativa de homicidio

Personal policial de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante este sábado por la tarde dos allanamientos en inmediaciones de calle Rocamora, entre Primera Junta y Salta, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio.

La causa se originó tras un hecho ocurrido durante la tarde del viernes, cuando un hombre de 41 años resultó herido en inmediaciones de calles Paysandú y Primera Junta, en la ciudad de Colón.

Como resultado de los procedimientos, efectivos policiales secuestraron tres teléfonos celulares y realizaron registros fotográficos de prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la investigación. No obstante, las personas buscadas no fueron localizadas en los domicilios allanados.

Asimismo, se confirmó la detención de dos hombres de 43 y 30 años, quienes ya se encontraban alojados preventivamente en una dependencia policial.

La investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal local, mientras avanzan las tareas para lograr el total esclarecimiento del hecho.