Colón conmemoró el Día del Bombero Voluntario con un emotivo acto frente al cuartel local

La ceremonia contó con el acompañamiento del Intendente José Luis Walser, el Secretario de Gobierno Mariano Bravo, el Secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba y concejales, quienes participaron del reconocimiento a una institución fundamental para la comunidad colonense por su vocación de servicio, compromiso permanente y entrega en cada emergencia.

El acto permitió homenajear a hombres y mujeres que, desde el voluntariado, ponen su tiempo, su preparación y su vida al servicio de los demás, reafirmando el valor de una institución profundamente querida por la comunidad de Colón.

En el marco del 2 de junio, Día del Bombero Voluntario, Colón rindió homenaje al cuerpo activo local y a todas las personas que forman parte de una labor esencial para la seguridad, la prevención y el cuidado de los vecinos. La jornada tuvo un fuerte contenido emotivo, con palabras de reconocimiento, formación institucional, presencia de familiares y la jura de nuevos bomberos voluntarios.

Un homenaje a la vocación de servicio

Durante la ceremonia se destacó el rol de Bomberos Voluntarios de Colón como una institución que responde de manera permanente ante incendios, accidentes, rescates, emergencias y situaciones que requieren compromiso, profesionalismo y solidaridad.

El presidente de la institución, Rubén De Simone, expresó un sentido mensaje dirigido al cuerpo activo, a las familias y a la comunidad, remarcando que detrás de cada uniforme hay una historia de esfuerzo, entrega y responsabilidad. También agradeció a quienes eligen servir y no mirar hacia otro lado, valorando la decisión de estar disponibles cada vez que la comunidad lo necesita.

El acompañamiento de la Municipalidad de Colón

El Intendente José Luis Walser dirigió unas palabras durante el acto y agradeció, en nombre de la comunidad, el trabajo cotidiano de los bomberos voluntarios. En su mensaje resaltó la importancia de la vocación de servicio y el valor que representa para una ciudad contar con hombres y mujeres dispuestos a dejar sus actividades, sus familias o su descanso para asistir a otros en momentos críticos.

Walser también felicitó a la comisión directiva y al cuerpo activo, destacando la calidad, el profesionalismo y el compromiso de Bomberos Voluntarios de Colón, a quienes definió como un orgullo para la ciudad y para toda la comunidad.

Jura de nuevos bomberos

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la jura de Belotti Rafael, Mudry Tobías y Leguizamon Lucía como nuevos integrantes del cuerpo, quienes expresaron la emoción de asumir este compromiso con la comunidad. En sus testimonios, algunos de los bomberos que juraron manifestaron que ser parte de la institución representa un honor, una satisfacción enorme y una forma concreta de ayudar a quienes más lo necesitan. También se hizo presente el valor de la tradición familiar, el orgullo y la responsabilidad que implica incorporarse a una tarea marcada por el servicio al otro.

Una institución esencial para Colón

Desde la Municipalidad de Colón se reafirmó el reconocimiento a Bomberos Voluntarios como una institución clave para la vida comunitaria. Su tarea no solo se expresa en cada intervención, sino también en la formación constante, la organización interna, el acompañamiento de las familias y el compromiso colectivo que sostiene al cuartel durante todo el año.

La conmemoración del Día del Bombero Voluntario fue, además de una celebración, una oportunidad para honrar a quienes eligen servir con responsabilidad, valentía y vocación, cuidando a los vecinos y fortaleciendo el espíritu solidario de la comunidad.