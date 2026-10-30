Se ultimaron los detalles del operativo binacional por la visita del Papa León XIV a Paysandú

El intendente de Colón, José Luis Walser, participó de la reunión final de coordinación previa a la histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay, prevista para el sábado 7 de noviembre.

El encuentro se desarrolló en la sala de conferencias de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en el marco del Área de Control Integrado (ACI) Paysandú – Colón, y fue convocado a requerimiento del Comandante David Hapke, Jefe del Escuadrón Concepción del Uruguay de Gendarmería Nacional Argentina, y del Prefecto del Puerto de Paysandú, Capitán de Corbeta Matías Pan.

Participaron además el Jefe Departamental de Policía de Colón, el Jefe de Prefectura Naval Argentina con asiento en Colón, el Secretario de Gobierno Municipal, el equipo de Inspección Municipal, representantes de Migraciones y Aduana de ambos países, Prefectura Uruguaya, la Cónsul de Uruguay en Colón, representantes de Cancillería argentina y uruguaya, y autoridades de CARU.

Durante la reunión se repasaron y pusieron en común todos los puntos de la organización para el cruce sobre el Puente Internacional General Artigas.

Los principales puntos del operativo contemplan el refuerzo de los controles migratorios en el puente General Artigas y se ampliará la capacidad operativa del paso fronterizo. Se acordó desalentar la circulación del transporte de cargas entre el 5 y el 7 de noviembre.

Asimismo, se confirmó que habrá 12 cabinas habilitadas, con una capacidad estimada de hasta 2.000 personas por hora. Para no obstaculizar el tránsito vecinal, Gendarmería dispuso que las filas se realicen sobre la banquina.

Los micros y agencias de turismo deberán ingresar por Av. de las Américas, luego Bv. Artigas hasta Av. San Martín, donde se concentrará el transporte. Desde allí, la Intendencia de Paysandú dispondrá de un servicio gratuito de micros lanzadera hasta el predio.

El Papa León XIV presidirá la Santa Misa el sábado 7 a las 10:00 hs. en el parque París Londres, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. Las puertas del parque se abrirán a las 05:30 y se cerrarán puntualmente a las 08:15 por seguridad. Se espera la llegada de más de 50 mil visitantes. Para ingresar será obligatorio contar con una entrada gratuita y personalizada que se tramita en http://www.papaleonuruguay.uy

En la ocasión, las autoridades recomendaron a los peregrinos anticipar el cruce – se sugiere iniciar a partir de la medianoche -, llevar la documentación personal y vehicular al día y consultar las indicaciones oficiales.

La Municipalidad de Colón, en tanto, acompañará la jornada con la propuesta «Fe Conectada», la transmisión en vivo de la misa el sábado 7 desde las 9:00 hs. en el Centro para el Desarrollo de Colón (San Martín 1334), con entrada libre y gratuita, para quienes no puedan cruzar a Uruguay.