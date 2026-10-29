Colón y Paysandú reafirman vínculos para acercar nuevas oportunidades universitarias a los jóvenes

La Municipalidad de Colón recibió este miércoles 28 de octubre a una delegación de la Intendencia de Paysandú, República Oriental del Uruguay, en el marco de una agenda de cooperación binacional destinada a ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para los jóvenes de ambas ciudades.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal, José Luis Walser, junto al secretario de Gobierno, Mariano Bravo, y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba.

Por parte de Paysandú participaron la directora de Promoción Social, Lic. Guadalupe Caballero, y el gerente coordinador de la Residencia Universitaria Paysandú, Lic. Diego Gonzo.

Durante la reunión se presentaron las características de la nueva residencia estudiantil, las posibilidades de acceso a estudios universitarios y terciarios en la ciudad vecina y las condiciones para que jóvenes argentinos puedan postularse a un cupo de alojamiento.

Una nueva oportunidad para estudiar del otro lado del río

La ciudad de Paysandú continúa consolidándose como un polo universitario regional, con una oferta académica que supera las 40 carreras y propuestas de formación superior en distintas áreas del conocimiento.

En este contexto, la Intendencia Departamental desarrolló la Residencia Universitaria Paysandú, un moderno edificio ubicado sobre la costa del río Uruguay, especialmente diseñado para recibir a estudiantes que llegan desde otras localidades para continuar su formación.

El establecimiento tiene capacidad para 140 residentes y cuenta con habitaciones compartidas, espacios de estudio, cocina equipada, lavandería, conectividad, áreas recreativas y servicios de seguridad.

Asimismo, dispone de un equipo multidisciplinario que acompaña a los estudiantes en su adaptación, convivencia, bienestar y desarrollo académico.

Las autoridades uruguayas destacaron que la residencia ya ha recibido jóvenes de diferentes departamentos de Uruguay y de países vecinos, entre ellos Argentina.

Inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2027

Uno de los aspectos centrales de la presentación fue la convocatoria para acceder a la Residencia Universitaria durante el próximo año.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el viernes 18 de diciembre de 2026 y se realizan mediante el sistema de postulación dispuesto por la Intendencia de Paysandú.

Entre los requisitos generales se encuentran:

– Tener 18 años cumplidos al 30 de abril de 2027.

– Residir fuera de la ciudad de Paysandú.

– Estar inscripto o gestionar el ingreso a una carrera universitaria o terciaria en esa ciudad.

– Presentar la documentación solicitada y cumplir las condiciones de convivencia de la institución.

El programa contempla diferentes modalidades de alojamiento y posibilidades de acceder a tarifas promocionales, sujetas a evaluación y a las condiciones establecidas por las autoridades uruguayas.

La adjudicación de los cupos y eventuales beneficios económicos depende del procedimiento oficial de selección.

Quienes deseen conocer las instalaciones también pueden consultar por las visitas guiadas que ofrece la residencia para futuros estudiantes y sus familias.

Toda la información sobre la convocatoria, los requisitos y el procedimiento de inscripción se encuentra disponible en el sitio oficial de la Residencia Universitaria Paysandú: paysandu.gub.uy/rup.

Colón continúa trabajando para ampliar su oferta educativa

Durante el encuentro, el intendente José Luis Walser destacó la importancia de fortalecer los vínculos educativos con instituciones de la región y avanzar en nuevas alternativas que permitan a los jóvenes colonenses continuar sus estudios.

La reunión se integra a la estrategia que viene desarrollando la Municipalidad de Colón para ampliar las oportunidades de formación universitaria, técnica y profesional, tanto mediante propuestas que puedan implementarse en la ciudad como a través de la articulación con centros educativos cercanos.

En los últimos meses, el Municipio avanzó en gestiones con universidades de Concepción del Uruguay, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad de Concepción del Uruguay y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Estas acciones se complementan con el relevamiento municipal «Tu futuro en Colón», orientado a conocer las necesidades, intereses y expectativas de los jóvenes respecto de su formación académica.

Educación e integración entre las dos orillas

La reunión permitió fortalecer el intercambio institucional entre Colón y Paysandú, dos ciudades históricamente vinculadas por su cercanía geográfica, social y cultural.

Desde la Intendencia de Paysandú se expresó el interés de acercar la propuesta de la residencia a estudiantes argentinos, facilitando el acceso a información sobre la oferta educativa, las condiciones de alojamiento y los servicios de acompañamiento disponibles.

Para la Municipalidad de Colón, este tipo de encuentros representa una oportunidad de ampliar los horizontes educativos de las nuevas generaciones y continuar construyendo vínculos de cooperación regional.

Porque generar oportunidades también significa acercar herramientas para que cada joven pueda elegir dónde estudiar, desarrollar sus capacidades y construir su proyecto de vida.