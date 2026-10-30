Se palpita la Noche de los Museos 2026 en Colón bajo la temática «Alejo Peyret: 200 años de historia»

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, ultima los detalles para una nueva edición de la Noche de los Museos. En esta oportunidad, la propuesta cultural y patrimonial girará en torno a la figura emblemática de Alejo Peyret, en el marco del bicentenario de su nacimiento, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de redescubrir la historia local y la identidad de la región.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, en el horario de 19:00 a 22:00. Para garantizar la asistencia y movilidad del público hacia cada uno de los puntos del circuito, la comuna pondrá a disposición un servicio de transporte gratuito con cupos limitados, el cual saldrá a las 18:00 desde Plaza Washington (intersección de calles Hernández y 12 de Abril). Aquellos interesados en acceder al traslado deberán completar previamente un formulario digital de inscripción, aunque también se podrá realizar el recorrido de manera particular.

Recorrido histórico y espacios participantes

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer las instalaciones y propuestas preparadas por las instituciones que integran el circuito cultural de este año. Los espacios que formarán parte de la experiencia son la Casa Histórica «Celia Vernaz», el Molino Forclaz y el Museo Histórico Regional de Colón, escenarios clave para comprender los procesos migratorios, sociales y colectivos que consolidaron el desarrollo de la ciudad y sus alrededores.

Información e inscripciones

Las personas que deseen reservar su lugar en el colectivo gratuito pueden acceder al formulario de registro https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG_WCgdz0HXap8c4bSocLS70RIG_8kUIEOAtu9aHak8bbLug/viewform Ante cualquier consulta o para solicitar más detalles sobre la programación, la Secretaría de Turismo y Cultura pone a disposición la línea de atención telefónica +54 3447 643018.