Se brindaron detalles sobre la visita del Papa León a Paysandú

La Municipalidad de Colón recibió este lunes 26 de octubre a autoridades de la Intendencia Departamental de Paysandú, Uruguay, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Turismo, con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a la ciudad vecina.

El encuentro contó con la participación del secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher; el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres; y el director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, Gastón Berreta, quienes brindaron detalles de los preparativos para este acontecimiento internacional.

La visita del Sumo Pontífice tendrá lugar el sábado 7 de noviembre de 2026, cuando presidirá una Santa Misa a las 10:00 en el Parque París Londres de Paysandú, como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

«Paysandú te abraza»: una región que se prepara para recibir visitantes

Durante la conferencia, las autoridades uruguayas presentaron la iniciativa «Paysandú te abraza», una propuesta destinada a promover la hospitalidad, difundir las actividades previstas y acompañar a los visitantes que llegarán desde distintos puntos de Argentina, Uruguay y otros países.

El director de Turismo de Paysandú, Diego Torres, destacó el carácter extraordinario de esta visita y la importancia de trabajar de manera coordinada para recibir a los peregrinos, ofreciendo una experiencia que permita conocer también los atractivos, la gastronomía y la identidad cultural de la ciudad.

En este sentido, Colón tendrá un papel importante por su cercanía geográfica, su infraestructura turística y los vínculos históricos que mantiene con Paysandú.

Recomendaciones para el cruce internacional y el acceso a la misa

Uno de los principales temas abordados fue la organización del tránsito a través del Puente Internacional General Artigas, ante la importante circulación de personas y vehículos que se espera durante la jornada.

Las autoridades recomendaron planificar los traslados con suficiente anticipación, contar con la documentación necesaria y consultar las indicaciones oficiales antes de viajar.

También se informaron los preparativos para organizar los accesos, establecer recorridos para los vehículos particulares y los servicios de transporte, y facilitar el desplazamiento de los contingentes turísticos.

Para acceder a la misa en el Parque París Londres será necesario contar con una entrada gratuita y personalizada, que puede gestionarse a través de la plataforma www.papaleonuruguay.uy.

La coordinación entre los organismos competentes de ambos países continuará durante los días previos al acontecimiento, con el objetivo de facilitar la circulación y brindar seguridad a vecinos y visitantes.

Colón se suma con una propuesta de bienvenida y hospitalidad

La Secretaría de Turismo y Cultura impulsa la iniciativa «Un encuentro que nos une», invitando a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios a acompañar simbólicamente esta fecha especial.

La propuesta contempla ambientaciones con cintas, banderines, carteles de bienvenida y detalles en colores blanco y amarillo, promoviendo una imagen compartida de hospitalidad e integración entre ambas orillas.

El objetivo es recibir de manera cálida a los peregrinos y visitantes que elijan Colón como lugar de alojamiento, descanso o paso hacia Paysandú.

«Fe Conectada»: la misa también podrá compartirse desde Colón

Para quienes deseen participar de este acontecimiento sin trasladarse a Uruguay, la Municipalidad organiza «Fe Conectada», una transmisión comunitaria en vivo de la celebración.

La actividad se realizará el sábado 7 de noviembre, a partir de las 9:00, en el Centro para el Desarrollo de Colón, ubicado en San Martín 1334, con acceso libre y gratuito.

La iniciativa permitirá compartir una mañana de encuentro y acompañar desde nuestra ciudad un momento significativo para las comunidades de ambas márgenes del río Uruguay.

Dos ciudades, un mismo espíritu de encuentro

La conferencia reafirmó el trabajo articulado entre Colón y Paysandú en materia de turismo, movilidad, seguridad y organización de eventos de gran convocatoria.

Más allá de la celebración religiosa, la visita del Papa León XIV constituye una oportunidad para fortalecer la integración regional y proyectar la hospitalidad de nuestras comunidades.

Colón y Paysandú, unidas por su historia y su cercanía, se preparan para vivir una jornada que trascenderá fronteras. Más información en www.papaleonuruguay.uy