Un joven de 23 años fue aprehendido durante la mañana de este sábado en la ciudad de Colón, luego de protagonizar un episodio que incluyó una presunta agresión, un intento de fuga y una colisión contra otro vehículo. El test de alcoholemia realizado posteriormente arrojó resultado positivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 en calle Presidente Perón, entre Paysandú y Lima. Según se informó, la intervención policial se inició a partir del llamado de un automovilista que circulaba en una Ford Ranger por la ex Ruta 26 y había advertido que un Volkswagen Gol gris se desplazaba de manera zigzagueante.

Al llegar a una intersección semaforizada, los efectivos observaron que el conductor de la camioneta estaba siendo agredido por un grupo de jóvenes. Al advertir la presencia policial, los involucrados subieron al Volkswagen Gol e intentaron escapar, pero durante la maniobra chocaron contra una Toyota Hilux conducida por un hombre de 30 años.

Los uniformados lograron reducir al conductor del Volkswagen Gol, de 23 años, e identificar a otros dos acompañantes, mientras que un tercer ocupante consiguió darse a la fuga.

Por disposición de la fiscal auxiliar Noelia Batto, el joven quedó aprehendido y se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de Policía Científica e Inspección Municipal.

Además, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado positivo, por lo que se dispuso la retención preventiva del automóvil.