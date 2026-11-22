Tras 22 años de espera, los Bomberos Voluntarios de Colón ya cuentan con la escritura de su lote lindero que se concretó con la firma de la escritura pública que otorga la titularidad formal de un terreno contiguo a su cuartel a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Colón, saldando una deuda administrativa de más de dos décadas.

El predio, que cuenta con salida a calle Hernández, había sido cedido mediante una ordenanza del año 2004, pero el trámite dominial nunca había llegado a formalizarse. La regularización de este terreno resulta clave para la operatividad del cuerpo activo, ya que permitirá concretar dos mejoras fundamentales.

Por un lado, la ampliación de infraestructura, ya que se avanzará de inmediato con la expansión del tinglado de trabajo, una obra para la cual la institución ya contaba con la totalidad de los materiales adquiridos, pero que se encontraba frenada por la falta de documentación legal.

Además, el cuartel pasará a tener doble circulación, sumando un nuevo ingreso y egreso por calle Hernández que complementará el acceso actual de calle Moreno, agilizando los tiempos de respuesta ante emergencias.

La rúbrica, ante escribano público, tuvo lugar en la Municipalidad de Colón, encabezada por el intendente, junto a la Asociación de Bomberos.

Durante el relevamiento administrativo realizado para concretar este trámite, las autoridades municipales detectaron que el inmueble donde funciona el cuartel principal de Bomberos aún figura a nombre del Municipio.

Frente a esta situación, el Departamento Ejecutivo ya inició las gestiones para su regularización dominial definitiva. En los próximos días, se elevará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar la donación formal de dicha propiedad, garantizando así la plena seguridad jurídica sobre todo el patrimonio que utiliza la entidad en su labor diaria por la comunidad colonense.