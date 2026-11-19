La Municipalidad de Colón, a través de la Agencia para el Desarrollo de Colón, llevó adelante el miércoles 18 de noviembre el acto de entrega de certificados de la Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión Operativa, dictada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Concepción del Uruguay.

La ceremonia se desarrolló en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), con la participación del intendente José Luis Walser; el secretario de Desarrollo Humano y presidente de la Agencia para el Desarrollo de Colón, Juan Pablo Villalba; y el decano de la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay, Martín Herlax, junto a representantes de empresas, docentes, estudiantes y familiares.

La propuesta formativa comenzó con 72 participantes, de los cuales 52 completaron la diplomatura y recibieron sus certificados, culminando una etapa de aprendizaje que combinó conocimientos académicos con experiencias vinculadas al funcionamiento de empresas de la ciudad y la región.

Una formación que nació de las necesidades del sector productivo

La diplomatura surgió a partir del trabajo de articulación de la Agencia para el Desarrollo de Colón con el sector privado, que permitió identificar la necesidad de contar con mayores herramientas profesionales en logística y gestión operativa.

Luego de realizar un relevamiento de interés, se avanzó en las gestiones con la Universidad Tecnológica Nacional para concretar una propuesta académica orientada a las demandas del entramado empresarial local.

La formación combinó clases teóricas virtuales con visitas presenciales a establecimientos productivos, donde los participantes pudieron conocer procesos de trabajo, sistemas de organización y experiencias reales de gestión.

Entre las firmas que abrieron sus puertas para estas actividades se encuentran Transportes Premat, Punto 13 Distribuidora, Entrenuts, Arlettaz Frutas y Verduras, Pisa Pan y Polipack.

Asimismo, distintas empresas de Colón y la región acompañaron económicamente la iniciativa, contribuyendo a hacer posible el dictado de la diplomatura y al fortalecimiento de la capacitación profesional.

Walser destacó la importancia de generar oportunidades de formación y empleo

Durante el acto, el intendente José Luis Walser felicitó a quienes culminaron la diplomatura y puso en valor el esfuerzo personal y familiar que representa participar de una formación universitaria.

El Presidente Municipal señaló que estas iniciativas forman parte de una visión de desarrollo que busca ofrecer más oportunidades a los colonenses, facilitando el acceso al conocimiento, la capacitación y mejores posibilidades laborales.

Asimismo, destacó que el crecimiento de Colón requiere fortalecer una matriz económica diversificada, en la que el turismo conviva con el desarrollo industrial, productivo y logístico.

Walser remarcó que esta diplomatura constituye un ejemplo concreto de articulación: una necesidad identificada por las empresas, abordada desde la Agencia para el Desarrollo de Colón y transformada en una propuesta académica mediante el trabajo conjunto con la Universidad.

También hizo referencia a la importancia de que los jóvenes y adultos puedan acceder a propuestas universitarias sin necesidad de trasladarse permanentemente a otras ciudades.

En ese sentido, anticipó la continuidad de nuevas propuestas formativas y recordó la existencia de herramientas municipales de vinculación laboral, destinadas a conectar las búsquedas de empleo con las necesidades de las empresas.

Juan Pablo Villalba: acercar la universidad al territorio y fortalecer el desarrollo local

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y presidente de la Agencia para el Desarrollo de Colón, Juan Pablo Villalba, expresó su satisfacción por la culminación de esta experiencia educativa y felicitó a los egresados por el compromiso demostrado durante la cursada.

Villalba destacó que dedicar tiempo a la formación representa una inversión en el crecimiento personal y profesional, permitiendo adquirir nuevas herramientas para mejorar las condiciones de trabajo, acceder a oportunidades laborales o fortalecer emprendimientos propios.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales objetivos de la gestión es acercar las universidades a Colón, promoviendo propuestas académicas vinculadas directamente con la realidad económica y productiva de la ciudad.

En ese marco, explicó que la Agencia para el Desarrollo funciona como un espacio de diálogo con el sector privado, desde el cual se identifican necesidades y se coordinan acciones capaces de generar resultados concretos para la comunidad.

La UTN puso en valor el compromiso de los estudiantes y el trabajo conjunto

El decano de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, Martín Herlax, destacó la importancia de haber concretado el recorrido iniciado con la firma del convenio entre las instituciones.

Durante su intervención, subrayó que el éxito de la propuesta fue posible gracias al compromiso de los participantes y al esfuerzo compartido entre la universidad, el Municipio y las empresas.

Herlax también remarcó la creciente importancia de la logística para el funcionamiento del sector empresarial y del sector público, así como la necesidad de sostener procesos de formación continua frente a los cambios y desafíos del mundo laboral.

El decano agradeció especialmente al equipo docente, a las áreas institucionales que participaron de la organización y a las familias que acompañaron a los estudiantes durante el proceso.

El reconocimiento al esfuerzo de los egresados

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de certificados a los 52 egresados, quienes compartieron el reconocimiento junto a familiares, docentes y autoridades.

Durante el encuentro, algunos participantes expresaron su satisfacción por haber completado la formación, destacando el esfuerzo que implicó compatibilizar las clases con las responsabilidades laborales y familiares.

En sus testimonios, coincidieron en valorar la posibilidad de acceder a una capacitación universitaria en la ciudad y alentaron a otras personas a aprovechar futuras oportunidades de formación.

La jornada también incluyó una proyección audiovisual con momentos de las clases y las visitas realizadas a las empresas, reflejando parte del camino recorrido durante la diplomatura.

Colón continúa fortaleciendo su modelo de desarrollo con educación y articulación público-privada

La finalización de esta diplomatura representa un nuevo avance en las acciones impulsadas por la Municipalidad de Colón y la Agencia para el Desarrollo para vincular la educación con el empleo y las necesidades del sector productivo.

La experiencia demuestra la importancia de construir políticas de formación a partir del diálogo entre las instituciones académicas, las empresas y el Estado, generando oportunidades concretas de crecimiento para los vecinos.

Con iniciativas de estas características, Colón continúa promoviendo la capacitación, el empleo y el fortalecimiento de su entramado productivo, apostando al conocimiento como una herramienta fundamental para el desarrollo presente y futuro de la comunidad.