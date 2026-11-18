Tuvo lugar una reunión de trabajo en Paraná entre el intendente de Colón, José Luis Walser, con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y el secretario de Industria, Catriel Tonutti, donde se presentó el proyecto ejecutivo definitivo del Parque Industrial Mixto de Colón.

Del encuentro participaron también el secretario de Desarrollo Humano y presidente de la Agencia para el Desarrollo de Colón, Juan Pablo Villalba; el director Santiago Anderson, integrante del equipo de la Dirección de Industria, y representantes de la familia Bonnin Hermanos y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

Durante la reunión se acordaron con la Provincia distintas estrategias para avanzar en el financiamiento de la infraestructura del Parque Industrial y una política conjunta para lograr la radicación de empresas en la ciudad.

«Seguimos fortaleciendo el desarrollo productivo de Colón junto a la Provincia. Le presentamos al ministro Bernaudo y al secretario Tonutti el proyecto ejecutivo definitivo de nuestro Parque Industrial y acordamos las estrategias para financiar su infraestructura y trabajar en conjunto para que las empresas se radiquen en nuestra ciudad», señaló el intendente Walser.

Al respecto, dijo, además: «Este es un paso clave. El Parque Industrial Mixto es planificación, inversión y empleo para Colón. Y lo estamos haciendo con la Provincia y con el sector privado, como lo venimos haciendo desde el primer día», sostuvo Walser.

El Parque Industrial Mixto de Colón es un proyecto estratégico que impulsa la Municipalidad en articulación con el sector privado, orientado a diversificar la matriz productiva, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo en la ciudad y la región.