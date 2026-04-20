Colón: se realizó una capacitación de incendio nivel 1 para bomberos de la región

Durante el fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Colón el curso de Incendio Nivel 1, organizado por la Academia Provincial de Capacitación, en lo que constituye la primera instancia formativa del año.

Un total de 25 bomberos provenientes de distintos cuarteles participaron de esta capacitación intensiva, que se desarrolló a lo largo de dos jornadas.

El día sábado estuvo destinado a la formación teórica, dividida en dos bloques, finalizando por la tarde con una evaluación de los contenidos abordados. Además, se realizaron prácticas vinculadas al uso de líneas, distintos tipos de chorros y sus características de aplicación según cada tipo de incendio.

En tanto, el domingo las actividades se trasladaron a la localidad de Liebig, donde se llevó adelante la instancia práctica en un simulador de fuego vivo. Allí, los participantes entrenaron técnicas de extinción, analizaron diversos fenómenos del fuego y reforzaron conocimientos sobre el uso de equipos autónomos, seguridad en la escena y comportamiento ante distintas condiciones de temperatura, entre otros aspectos.

Desde la organización destacaron la participación del personal y felicitaron especialmente a los instructores Gustavo, Georgina y Ariel Vadino, este último recientemente incorporado al Departamento Fuego.