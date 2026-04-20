Colón: recuperan prendas sustraídas tras la huida de tres sospechosos

Personal del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en un procedimiento que permitió recuperar prendas de vestir que habían sido sustraídas de un comercio de la ciudad.

El hecho se registró en horas de la mañana en inmediaciones de calles Urquiza y Piamonte, donde un funcionario policial que se encontraba de facción en la zona advirtió a tres individuos darse a la fuga, quienes en su huida descartaron en la vía pública diversas prendas de vestir, entre ellas dos musculosas y un par de zapatillas.

A partir de las averiguaciones practicadas, los efectivos lograron establecer que los sujetos habrían ingresado posteriormente a un domicilio ubicado en calle Noailles al 1100, donde se resguardaron.

Más tarde, tras consultas realizadas en un comercio de la zona, situado en calle San Martín al 1200, su propietaria —una mujer de 53 años— reconoció los elementos como pertenecientes a su local, indicando que minutos antes los mismos individuos habían ingresado sin realizar compra alguna.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro de las prendas y su posterior restitución a la damnificada.