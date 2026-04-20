Colón: esclarecen robos, secuestran elementos y detienen a un sospechoso

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón logró esclarecer una serie de robos registrados en la zona de la Ruta 135, a la altura del kilómetro 10.

El procedimiento se concretó durante la noche de la víspera, tras un trabajo investigativo que incluyó el análisis de registros fílmicos y pericias realizadas en conjunto con la División Policía Científica. A partir de estas tareas, se logró identificar al presunto autor de los hechos, un hombre de 34 años.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue localizado en posesión de parte de los elementos denunciados como sustraídos. Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de dos televisores de 40 pulgadas y una motosierra, los cuales habían sido reconocidos por las víctimas.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, continúan las tareas investigativas con el objetivo de reunir más material probatorio y lograr la recuperación de otros elementos que aún no han sido hallados.