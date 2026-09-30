Las Estatuas en Movimiento vuelven a las calles de Colón

Este jueves 1 de octubre, la ciudad de Colón volverá a convertirse en escenario de una nueva edición de Estatuas en Movimiento, la propuesta artística y educativa de la Escuela Normal Superior “República Oriental del Uruguay” que desde hace más de una década lleva el arte y la expresión a las calles de la ciudad.

La actividad se desarrollará de 19:30 a 21:30 horas, en calle Urquiza, entre Cot y José Hernández, y tendrá participación de estudiantes del Nivel Superior de los distintos profesorados de la institución. En esta oportunidad también se suma la carrera de Turismo.

La propuesta es coordinada por docentes del taller Corporeidad, Juegos y Lenguajes Artísticos, generando un espacio donde los estudiantes trabajan distintas formas de expresión para luego llevar sus producciones al encuentro con la comunidad.

Una propuesta que comenzó en 2012

Estatuas en Movimiento nació en 2012, cuando estudiantes del Profesorado de Educación Primaria realizaron una primera intervención como parte del Taller de Interlenguajes Artísticos. Aquella experiencia tuvo lugar a la salida de las escuelas Nº 60 y Normal, sobre calle San Martín, y rápidamente encontró una respuesta positiva por parte del público.

Con el paso de los años, el proyecto fue creciendo e incorporando a estudiantes de distintos profesorados y carreras de la Escuela Normal. En 2019, además, se vinculó con la Semana del Turismo y amplió su carácter interdisciplinario con la participación de estudiantes de Turismo.

La actividad también logró adaptarse durante 2020, cuando la virtualidad llevó a transformar la propuesta. En ese contexto se registraron más de 100 producciones en videos 360, permitiendo que el proyecto continuara a pesar de las restricciones sanitarias.

En 2021, Estatuas en Movimiento regresó a las calles con 69 estatuas vivientes, mientras que las ediciones posteriores continuaron ampliando la participación. En 2024, ante el crecimiento de la cantidad de público, la propuesta se trasladó a avenida Urquiza, entre Cot y José Hernández, un espacio que también fue utilizado en 2025, cuando participaron alrededor de 70 estatuas vivientes y la actividad reunió a cientos de personas.

Este jueves, la propuesta volverá a encontrarse con la comunidad colonense, con una nueva jornada de arte, creatividad y expresión en el espacio público.

La actividad será abierta y gratuita, invitando a vecinos y visitantes a recorrer la intervención y disfrutar de una particular manera de acercarse al arte y a las producciones realizadas por los estudiantes.