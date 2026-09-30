Colón: allanamiento por amenazas terminó con el secuestro de armas de aire comprimido

Un procedimiento judicial realizado este miércoles por la tarde en una vivienda de la ciudad de Colón terminó con el secuestro de dos rifles de aire comprimido, municiones y una mira telescópica, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de amenazas.

El allanamiento fue llevado adelante por personal de la Sección Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental Colón, en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Tucumán y Las Piedras. La medida había sido autorizada por el Juzgado de Garantías de Colón.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido días atrás, cuando un hombre de 68 años concurrió al domicilio de otro masculino para realizar un reclamo relacionado con un motor de camioneta. Según la denuncia, durante ese episodio habría sido amenazado mediante la exhibición de un arma de fuego.

Durante el procedimiento, los efectivos localizaron y secuestraron dos rifles de aire comprimido, municiones correspondientes a esos armamentos y una mira telescópica. De acuerdo con lo informado, los elementos no contaban con la documentación correspondiente.

Tras comunicar lo actuado a la Fiscalía interviniente, se dispuso el formal secuestro de los elementos, que quedaron a disposición de la Magistratura.

En tanto, el hombre involucrado fue notificado de medidas cautelares y quedó supeditado a las actuaciones judiciales que continúan en el marco de la causa.