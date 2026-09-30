Octubre Rosa: la Municipalidad de Colón impulsa una campaña de concientización sobre el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, mes internacional de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Colón, a través de su área de Salud, desarrollará una campaña informativa destinada a promover el conocimiento, el cuidado de la salud y la detección temprana de esta enfermedad.

Durante todo el mes se compartirán materiales de concientización a través de los canales institucionales, con recomendaciones generales para el cuidado de la salud, información sobre los principales signos de alerta y mensajes que destacan la importancia de realizar las consultas y los estudios médicos correspondientes.

La propuesta también busca generar conciencia sobre la necesidad de acompañar a las personas que reciben un diagnóstico y a sus familias, reconociendo que cada experiencia es diferente.

La importancia de la detección temprana

El cáncer de mama puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales. Por ese motivo, los controles médicos y los estudios indicados por profesionales de la salud cumplen una función fundamental.

La mamografía permite identificar alteraciones que todavía no pueden detectarse mediante la palpación. La recomendación nacional para mujeres de 50 a 69 años, sin síntomas y con riesgo promedio, es realizar este estudio cada dos años. En otras situaciones, corresponde consultar con el equipo de salud para determinar los controles adecuados.

También es importante prestar atención a posibles cambios en las mamas, como la aparición de bultos, modificaciones en la piel o el pezón, secreciones anormales y cambios en su forma o tamaño.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, se recomienda realizar una consulta médica sin esperar al próximo control programado.

Información, prevención y acompañamiento

La campaña municipal difundirá información sobre hábitos que pueden contribuir a reducir determinados factores de riesgo, como la actividad física regular, la alimentación saludable y la reducción del consumo de alcohol.

Estas recomendaciones forman parte del cuidado integral de la salud, aunque no eliminan por completo el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Asimismo, la propuesta busca destacar la importancia de brindar información confiable y promover el acceso oportuno a las consultas, los estudios diagnósticos y los tratamientos correspondientes.

Octubre: un mes para generar conciencia

La Municipalidad invita a la comunidad a acompañar la campaña, compartir información confiable y promover conversaciones que contribuyan a eliminar los temores y las barreras que dificultan el acceso a la atención médica.