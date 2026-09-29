Colón: aprehendieron a un hombre tras ingresar a la vivienda de su expareja y causar daños

Un hombre fue aprehendido este martes por la mañana en la ciudad de Colón, luego de que ingresara a la vivienda de su expareja y provocara daños en el inmueble.

El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre calle Castelli, donde una mujer alertó a la Policía sobre el ingreso de su expareja al domicilio.

Al arribar al lugar, personal de la Sección Comando Radioeléctrico constató daños en la puerta de acceso, que habrían sido provocados para ingresar a la vivienda. En el interior, además, se observaron destrozos en distintos elementos.

A partir de las características aportadas, los efectivos iniciaron la búsqueda del involucrado, quien fue localizado posteriormente en inmediaciones de las calles Cot y Noailles.

Tras poner la situación en conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.