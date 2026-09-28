Aprehendieron a un hombre que habría intentado agredir con un cuchillo a vecinos y policías en Colón

Un hombre de 32 años fue aprehendido durante los primeros minutos de este lunes luego de protagonizar un altercado en la vía pública y, según informaron fuentes policiales, amenazar e intentar agredir con un cuchillo a vecinos y posteriormente a los efectivos que acudieron al lugar.

El hecho ocurrió pasada la medianoche en inmediaciones de calle Ramírez al 500 de Colón, luego de que personal de la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia recibiera una alerta sobre una gresca entre particulares.

Al arribar al lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico observaron a un hombre que portaba un cuchillo y realizaba ademanes amenazantes hacia las personas que se encontraban allí, llegando presuntamente a intentar agredirlas con el arma blanca.

Los policías intentaron intervenir para controlar la situación, pero el hombre habría mantenido su actitud hostil y también dirigido sus acciones contra el personal actuante.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a reducirlo y colocarle esposas, logrando controlar el episodio sin que se informaran personas lesionadas.

Posteriormente, en comunicación con la fiscal de turno, Dra. Noelia Batto, se dispuso la aprehensión del hombre, quien quedó supeditado a una causa judicial iniciada por los supuestos delitos de amenazas calificadas y resistencia a la autoridad.