Colón profundiza la coordinación binacional ante la visita del Papa León XIV a Paysandú

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, continúa trabajando de manera anticipada junto a organismos y autoridades de Argentina y Uruguay ante la visita del Papa León XIV a Paysandú, prevista para el próximo sábado 7 de noviembre.

En ese marco, el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, participó de una reunión virtual junto a Paula Morán, del Ministerio de Turismo de Uruguay; el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres; la cónsul argentina en Paysandú, María Florencia Viyella; y la cónsul de distrito de Uruguay en Colón, María Pierina Núñez Machado.

Un acontecimiento que movilizará a toda la región

La agenda oficial prevé que León XIV llegue a Paysandú durante la mañana del 7 de noviembre y celebre a las 10:00 una misa en el Parque París Londres.

Las autoridades uruguayas trabajan ante la llegada prevista de una importante cantidad de personas desde distintos puntos de Uruguay, Argentina y otros países de la región.

Por su cercanía geográfica y su infraestructura turística, Colón viene trabajando para complementar la capacidad de Paysandú y recibir a visitantes que eventualmente elijan alojarse del lado argentino.

Desde agosto, el Municipio viene coordinando acciones con autoridades sanduceras y organismos vinculados al turismo, mientras que a comienzos de septiembre el intendente José Luis Walser mantuvo una reunión con el ministro de Turismo uruguayo Pablo Menoni para avanzar específicamente sobre la logística del evento y sobre una agenda más amplia de integración turística entre ambas márgenes del río Uruguay.

Trabajo sobre el cruce fronterizo

Uno de los principales temas analizados fue el funcionamiento del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que une Colón con Paysandú y constituye el paso natural para buena parte de quienes puedan trasladarse desde Argentina.

Entre las gestiones planteadas se encuentra la posibilidad de reforzar la capacidad operativa del control fronterizo, ampliando para esa jornada la cantidad habitual de personal destinado a los trámites migratorios. El pedido ya fue efectuado y se encuentra sujeto a confirmación de los organismos competentes.

También se analiza, entre otras alternativas, la eventual incorporación de herramientas de precarga digital de datos, mediante sistemas similares a los que actualmente se utilizan para determinadas declaraciones juradas, con el objetivo de reducir tiempos de procesamiento en frontera sin modificar las exigencias de seguridad vigentes. Esta posibilidad también se encuentra en evaluación.

Planificar distintos escenarios

La planificación contempla asimismo escenarios alternativos para ordenar los movimientos del público. En caso de que no puedan concretarse todas las medidas solicitadas, se estudia recomendar a quienes se alojen en Colón que realicen el cruce con suficiente anticipación, incluso durante la madrugada del sábado, coordinando paralelamente información sobre servicios disponibles en Paysandú para quienes arriben temprano.

Por ese motivo, desde la Municipalidad se mantiene una comunicación prudente respecto de las condiciones definitivas del cruce hasta contar con las confirmaciones correspondientes de las autoridades fronterizas.

Colón como parte de una región integrada

Este trabajo se incorpora a una agenda de cooperación turística más amplia que Colón viene desarrollando con Uruguay: promoción conjunta, articulación de destinos y elaboración de circuitos binacionales forman parte de las líneas abordadas durante 2026.

La visita del Papa representa un desafío operativo para ambas ciudades fronterizas y una nueva instancia de coordinación institucional entre Colón y Paysandú, dos comunidades conectadas cotidianamente por el puente General Artigas.