Colón cerró su participación en la FIT 2026 con una amplia agenda de promoción, negocios y cooperación turística

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, concluyó su participación en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), desarrollada del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Palermo, Buenos Aires.

La delegación colonense, encabezada por el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, participó de las cuatro jornadas junto a Termas Colón y representantes de la Microrregión Tierra de Palmares, combinando actividades promocionales dirigidas al público general con una agenda profesional orientada a la comercialización del destino y el desarrollo de nuevas alianzas.

La edición 2026 registró una convocatoria de 143.683 visitantes, incluyendo público general y profesionales, lo que permitió que Colón presentara su propuesta turística en un encuentro de alcance nacional e internacional.

Una experiencia para descubrir los atractivos de Colón

Durante las primeras jornadas, el stand de Entre Ríos, ubicado en el Pabellón Nacional, Sector Litoral, fue escenario de diferentes actividades para acercar la oferta turística de Colón a los visitantes.

Las propuestas incluyeron degustaciones de bebidas y productos regionales, presentaciones gastronómicas y un sunset compartido con los municipios de Tierra de Palmares, una iniciativa que integró sabores, música e identidad regional.

Estas actividades permitieron presentar las experiencias que ofrece Colón, vinculadas al río Uruguay, las playas, el termalismo, la naturaleza, la gastronomía y las alternativas recreativas para distintos públicos.

La participación conjunta también permitió promocionar los atractivos complementarios de Tierra de Palmares y presentar a la Microrregión como un destino integrado.

Colón también estuvo presente en Fashion & Travel

Una de las novedades de esta edición fue la participación institucional de Colón en Argentina Fashion & Travel, el desfile que combina moda, diseño y promoción de destinos turísticos.

La actividad, desarrollada en el escenario central de FIT, permitió ampliar los espacios tradicionales de promoción y presentar la identidad turística colonense ante el público, representantes del sector y medios de comunicación.

La séptima edición de Argentina Fashion & Travel formó parte de la programación oficial de FIT 2026.

Nuevas oportunidades comerciales con operadores y agencias

Además de las acciones destinadas al público general, la Secretaría de Turismo y Cultura desarrolló una agenda de reuniones comerciales. Entre los encuentros realizados se destacan las reuniones con los operadores mayoristas Amichi y Rolsol, con quienes se abordaron iniciativas destinadas a fortalecer la comercialización de Colón en distintos mercados.

Como parte de los próximos pasos, se prevé desarrollar un desayuno de trabajo con operadores de Amichi en Buenos Aires.

Asimismo, está prevista la visita al destino del gerente de producto de Rolsol, quien podrá conocer las diferentes experiencias turísticas de Colón. Esta actividad permitirá preparar posteriormente una capacitación específica sobre el destino para prestadores y agentes vinculados a su comercialización.

La delegación colonense también mantuvo contactos comerciales con más de 60 agencias minoristas de viajes de diferentes puntos del país, generando nuevas oportunidades para difundir la oferta local.

Capacitación e innovación para el sector turístico

Otro de los ejes de trabajo estuvo relacionado con la profesionalización de los servicios. Durante la feria se avanzó en la organización del programa de capacitación para alojamientos turísticos «Mentoría turística: del servicio a la experiencia», presentado previamente en una reunión de la Agencia para el Desarrollo de Colón.

La propuesta busca acompañar a los prestadores en la incorporación de herramientas de innovación, fortalecer la cooperación entre los diferentes actores de la actividad y promover una oferta turística integrada.

El programa también contempla herramientas que permitan mejorar la capacidad de adaptación de los establecimientos ante los cambios en las demandas y los hábitos de los visitantes.

Esta iniciativa se vincula con el trabajo desarrollado en la Microrregión Tierra de Palmares, que recientemente presentó su Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2026-2036, con objetivos relacionados con la calidad de los servicios, la innovación y la apertura de nuevos mercados.

Cooperación internacional y fortalecimiento de los circuitos turísticos

La participación en FIT también permitió avanzar en una agenda de cooperación con destinos e instituciones nacionales e internacionales. Entre las principales gestiones se encuentran los contactos con el Ministerio de Turismo de Uruguay y diferentes municipios de ese país para continuar desarrollando circuitos turísticos binacionales.

Asimismo, se trabajó con representantes de la Cámara de Turismo uruguaya en la organización de un futuro viaje de prensa para periodistas de Uruguay y Brasil, además de una presentación del destino destinada a agencias de viajes uruguayas.

En el ámbito nacional, se acordó trabajar con representantes turísticos de Rosario en la organización de un encuentro en Colón sobre turismo de reuniones, con una disertación especializada en este segmento.

También se mantuvieron reuniones con representantes del sector público y privado de Termas de Río Hondo y con los complejos termales de Tierra de Palmares. El objetivo es avanzar en un convenio de cooperación y promoción conjunta vinculado a las termas argentinas.

Finalmente, continuaron los intercambios con representantes turísticos de Calamuchita, Córdoba, y San Rafael, Mendoza, para desarrollar acciones promocionales cruzadas en eventos de los respectivos destinos.

Estas gestiones representan una agenda de trabajo que continuará durante los próximos meses y cuyos avances serán comunicados a medida que se concreten las diferentes iniciativas.

Presencia de Colón en medios nacionales

La participación de Colón también tuvo difusión a través de medios de comunicación y creadores de contenido que realizaron coberturas durante las jornadas.Según el relevamiento de la Secretaría de Turismo y Cultura, la actividad del destino recibió cobertura en La Nación+, C5N, TV Pública, Radio 10 y LT10, además de contenidos realizados por Caru Abriani, Randoom en Vivo, Nicolás Pasquali —Palermeando— y MyalMundo.

Estas apariciones permitieron mostrar diferentes aspectos de la oferta turística y ampliar la difusión de las actividades desarrolladas durante la feria.

Una agenda que continúa después de la FIT

La participación de la Municipalidad de Colón y Termas Colón en la feria permitió desarrollar acciones promocionales y abrir nuevas instancias de trabajo con operadores, agencias de viajes, instituciones y otros destinos.

Durante los próximos meses, la Secretaría de Turismo y Cultura continuará trabajando sobre los contactos comerciales, las actividades de capacitación y las propuestas de cooperación surgidas durante las cuatro jornadas.

El objetivo de esta agenda es ampliar las posibilidades de comercialización turística, fortalecer la oferta local y generar nuevas oportunidades para los prestadores de Colón y la Microrregión Tierra de Palmares.