Avanza el tendido de alumbrado LED en calle 12 de Abril con cableado subterráneo

La Municipalidad de Colón continúa avanzando con los trabajos correspondientes a la transformación integral de calle 12 de Abril. En esta nueva instancia, el Área de Electrotecnia lleva adelante la colocación y conexión del nuevo sistema de iluminación LED que acompañará el renovado corredor céntrico.

La intervención lumínica forma parte del proyecto desde su planificación inicial. Por ese motivo, antes del avance de pavimentos y veredas se ejecutaron las canalizaciones y cañerías subterráneas, junto con los pasos y bases necesarias para las nuevas columnas, evitando cableado aéreo visible y permitiendo integrar las instalaciones a la nueva configuración urbana.

La obra general de la Nueva 12 de Abril contempla la renovación de infraestructura sanitaria, desagües, calzada, veredas, accesibilidad, iluminación y equipamiento urbano a lo largo de las cinco cuadras de esta primera etapa. Municipio de Colón

Según explicó el encargado del Área de Electrotecnia, Ezequiel Dithurbide, se instalarán ocho columnas por cada cuadra intervenida. Cada estructura contará con doble brazo de iluminación: una luminaria LED de 100 watts orientada hacia la calzada y destinada al tránsito vehicular, y otra de 50 watts dirigida hacia las veredas y el espacio peatonal.

El sistema contará además con cableado subterráneo, puesta a tierra, protecciones térmicas y fusibles, de acuerdo con las condiciones previstas para la nueva instalación. «Es un trabajo que venimos acompañando desde la base de la obra. Primero dejamos preparada toda la cañería subterránea y los espacios donde debían ir las columnas, para que posteriormente no tengamos cables colgando y todo quede integrado. Ahora estamos en la etapa final de colocación y conexión», explicó Dithurbide.

El trabajo de Electrotecnia se planificó de manera simultánea con las demás intervenciones sobre calle 12 de Abril, permitiendo que buena parte de la infraestructura quede incorporada debajo de las nuevas superficies antes de avanzar con las terminaciones.

Actualmente, las cuadrillas municipales realizan la colocación de las estructuras, luminarias y conexiones necesarias. Una vez concluidas las verificaciones técnicas correspondientes, se avanzará con la puesta en funcionamiento progresiva del nuevo sistema.

La iluminación LED forma parte del esquema integral previsto para la Nueva 12 de Abril, que busca combinar infraestructura, accesibilidad y renovación del espacio público en el principal corredor comercial, turístico e institucional de Colón.