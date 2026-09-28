Entre Ríos renovó con Flecha Bus el convenio de cooperación y promoción turística

En un encuentro desarrollado en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2026, el presidente del Emturer, Jorge Satto, y el director Ejecutivo y CEO de Flecha Bus, Luis Derudder, renovaron el convenio de colaboración mutua que ha propiciado la acción conjunta durante los últimos dos años.

Entre las intenciones manifestadas por ambas partes se mantiene el interés por posicionar a Entre Ríos en el mercado turístico a nivel regional, nacional e internacional; potenciar el transporte terrestre de pasajeros con mejores servicios que faciliten las corrientes turísticas y las ofertas de paquetes turísticos con miras a las vacaciones de verano, el receso invernal y los fines de semana largos; fomentar el turismo interprovincial; incentivar los intercambios entre prestadores de servicios para activar el turismo receptivo de la provincia.

La empresa de transporte originaria de Entre Ríos y líder en el mercado, continuará de este modo publicitando el destino en lunetas de los colectivos, así como participando con stand de promoción turística en eventos y fiestas populares; además de sostener el descuento del 20 por ciento en la compra de pasajes para el tramo Buenos Aires – Entre Ríos ida y vuelta a través de la comunidad Soy Entrerriano.

El Emturer, en tanto, extenderá su compromiso de brindar visibilidad a la marca Flecha Bus en espacios y eventos de promoción turística y asumir la difusión de los beneficios acordados a través de los diversos canales de comunicación institucional.

Asimismo, a partir de esta nueva firma, las partes se comprometen a promover acciones vinculadas al desarrollo de turismo pet friendly a través de estrategias de difusión y sensibilización que contribuyan a favorecer una oferta destinada a las personas que viajan con animales de compañía.