Los Adultos Mayores de Colón celebraron la primavera

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Adultos Mayores, llevó adelante el viernes por la noche una nueva edición de la Quema del Muñeco de Adultos Mayores, una celebración que volvió a reunir a participantes, familias y vecinos en una jornada atravesada por los recuerdos, la alegría y el encuentro.

La propuesta comenzó con la concentración en el Paseo del Sol, desde donde partió la tradicional marcha de antorchas rumbo al Parque Quirós. Allí esperaba el muñeco realizado especialmente para esta edición, que fue protagonista del cierre de una noche compartida en comunidad.

Una tradición que también construye vínculos

Con seis años de trayectoria, la actividad fue creciendo hasta convertirse en una fecha especialmente esperada por quienes participan de las distintas propuestas municipales destinadas a personas mayores.

El encuentro permite recuperar vivencias y tradiciones, pero fundamentalmente ofrece una oportunidad para encontrarse, compartir y fortalecer los vínculos sociales.

La Municipalidad viene sosteniendo durante todo el año distintas iniciativas para personas mayores vinculadas a la actividad física, los talleres sociocognitivos, la recreación, la expresión artística y la participación comunitaria. Estas políticas buscan promover un envejecimiento activo y fortalecer tanto el bienestar emocional como la integración social.

Una noche para disfrutar y celebrar juntos

El cierre en el Parque Quirós combinó la tradicional quema con momentos de música, celebración y camaradería, en una actividad abierta que también permitió que familiares y vecinos acompañaran a los protagonistas.

Estuvieron presentes el diputado provincial Mauro Godein, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y la responsable del Área de Adultos Mayores, Lucía Silva, junto a integrantes de su equipo.

La jornada se inscribe en el trabajo permanente que desarrolla el Municipio para generar espacios gratuitos, accesibles y cercanos que promuevan la participación, el encuentro y una mejor calidad de vida para las personas mayores.

Porque acompañar a nuestros mayores también significa crear oportunidades para encontrarse, mantenerse activos, compartir y seguir siendo protagonistas de la vida de la ciudad.