La Municipalidad otorgó $5 millones al Hospital San Benjamín para reparar y mantener las ambulancias

La Municipalidad de Colón otorgó un subsidio no reintegrable de $5.000.000 al Hospital San Benjamín, destinado específicamente a afrontar gastos de reparación y mantenimiento de las ambulancias que prestan servicio en el sistema de urgencias y emergencias 107.

El intendente José Luis Walser recibió al director del Hospital San Benjamín, Marcos Luciani, para concretar la entrega. Participaron además la secretaria privada, Gimena Bordet; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

La asistencia fue formalizada mediante la Resolución Municipal Nº 0129/2026, a partir de una solicitud iniciada por la Dirección del Hospital San Benjamín. El instrumento establece que los fondos serán destinados a las ambulancias utilizadas por el Servicio 107 para urgencias y emergencias en la vía pública, consideradas indispensables para garantizar esta prestación.

Durante el encuentro, Walser explicó que el aporte municipal busca colaborar frente al costo que representa poner en condiciones las unidades y reafirmó el compromiso de continuar acompañando al hospital. «Hacemos una entrega de un aporte de 5 millones de pesos. Sabemos que el costo de la reparación de las ambulancias es mayor, pero es un aporte que hace la Municipalidad y, además del aporte mensual, vamos a seguir trabajando para poder garantizar el 107 y la asistencia también a la ruta», expresó el Intendente.

Trabajo conjunto con el Hospital San Benjamín

Por su parte, Marcos Luciani agradeció el acompañamiento municipal y destacó la continuidad del vínculo institucional. «Desde un principio, el Municipio y vos personalmente siempre cumpliste con el compromiso de darle una mano al hospital. Muchísimas gracias», señaló el director.

La decisión se suma al acompañamiento que el Gobierno Municipal sostiene con el Hospital San Benjamín, entendiendo que, aunque la institución pertenece al sistema provincial de salud, la atención de emergencias constituye una necesidad cotidiana y directa para los vecinos de Colón.

Mantener disponibles las ambulancias del Servicio 107 resulta fundamental para responder ante accidentes, emergencias domiciliarias y situaciones que se producen tanto dentro de la ciudad como en las rutas de la zona.

Con este nuevo aporte extraordinario, la Municipalidad reafirma una política de articulación institucional destinada a fortalecer servicios esenciales para la comunidad y complementar los recursos necesarios para su funcionamiento.