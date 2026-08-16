Tres allanamientos en Colón terminaron con dos detenidos y secuestro de droga, dinero y vehículos

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. También se incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó adelante durante la noche del sábado y las primeras horas de este domingo en la ciudad de Colón, donde personal policial concretó tres allanamientos y requisas domiciliarias en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Unidad Fiscal de Colón, bajo las directivas del fiscal Dr. Alejandro Perroud.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del sector urbano de la ciudad.

En un domicilio ubicado sobre Boulevard Ferrari, entre Boulevard González y Cantón de Valais, los efectivos secuestraron varios recortes de nylon que serían utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias y una motocicleta Zanella RZ250.

En el segundo inmueble, situado sobre Boulevard Ferrari, entre Boulevard Ferrari y calle Craviotto, se produjo el principal resultado del operativo. Allí se encontró un envoltorio que contenía clorhidrato de cocaína, además de elementos de corte y fraccionamiento, recortes de nylon, una balanza electrónica de precisión, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un automóvil Volkswagen Suran.

En ese lugar fueron detenidas dos personas mayores de edad: un hombre de 26 años y una mujer de 27, quienes quedaron incomunicados por disposición judicial.

Finalmente, en una vivienda ubicada en Pasaje 379, entre Boulevard Ferrari y Craviotto, se secuestraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. En el lugar fueron identificadas cinco personas, tres hombres y dos mujeres.

El operativo contó con la participación coordinada de personal de la Unidad Fiscal de Colón, la División Drogas Peligrosas de Colón y efectivos de los Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Colón, Gualeguay y San Salvador.

Por disposición de la Justicia, las dos personas detenidas fueron trasladadas y alojadas en dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Magistratura interviniente mientras continúa la investigación.