Accidente en Colón: una joven sufrió lesiones graves tras caer de una motocicleta

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este martes en la intersección de Andrade y avenida Urquiza. El conductor de la moto dio positivo en el test de alcoholemia.

Durante las primeras horas de la mañana, personal del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Andrade y avenida Urquiza.

Según se informó, por causas que son materia de investigación, una motocicleta en la que se desplazaban dos jóvenes de 21 años sufrió una caída.

Como consecuencia del accidente, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital San Benjamín de Colón para recibir atención médica. Allí se determinó que la acompañante presentaba lesiones de carácter grave.

Por otra parte, al conductor de la motocicleta se le practicó una prueba de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. En tanto, el rodado fue retenido preventivamente por personal de Inspección Municipal.

En el lugar se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente y se iniciaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.