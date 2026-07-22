Deportistas de Ñapindá se consagraron campeonas nacionales representando a una liga de Entre Ríos

La Municipalidad de Colón recibió este lunes por la mañana a deportistas del Club Social y Deportivo Ñapindá que integraron el seleccionado Sub 12 de la Liga de Hockey Centro Este de Entre Ríos, equipo que se consagró campeón del 55° Torneo Nacional de Hockey Social, disputado en la provincia de San Juan.

El encuentro estuvo encabezado por el Intendente José Luis Walser y la Directora de Deportes Jésica Britos, quienes felicitaron a las jóvenes deportistas y a sus familias por el logro alcanzado, destacando el compromiso, la disciplina y el orgullo de representar a Colón y a Entre Ríos en una competencia nacional.

Durante la reunión, las jugadoras compartieron sus experiencias en el torneo, exhibieron los trofeos obtenidos y expresaron la emoción de haber formado parte de una delegación entrerriana que logró un resultado histórico para el hockey social. «Estamos muy orgullosas de ser de Colón y de poder representar a Entre Ríos», expresaron las campeonas durante el encuentro. También señalaron que vivieron la experiencia con mucha felicidad y que alcanzar el título nacional fue «algo enorme» para ellas, tanto por el valor deportivo como por el crecimiento personal y grupal que significó el torneo.

El seleccionado Sub 12 de la Liga de Hockey Centro Este fue el único representante de la provincia de Entre Ríos en la competencia nacional. Entre sus integrantes se destacaron deportistas de Ñapindá, quienes aportaron al equipo desde el compromiso, la unión y el esfuerzo colectivo.

El Intendente José Luis Walser felicitó a las deportistas por el logro obtenido y remarcó la importancia formativa del deporte en la vida de niñas, niños y adolescentes. «El deporte tiene el logro de ganar, pero el proceso es mucho más que un resultado. Tiene que ver con compartir, conocer otros lugares, crecer personalmente, ser disciplinados y sostener el esfuerzo», expresó Walser.

Asimismo, el Presidente Municipal destacó que este tipo de experiencias también representan un ejemplo para otros chicos y chicas de la ciudad: «Otras nenas y otros chicos que practican o que quieren practicar un deporte pueden ver en ustedes ese esfuerzo. Esto no llega solo: hay disciplina, práctica y compromiso».

Walser también puso en valor el acompañamiento de las familias, señalando que es fundamental para que los jóvenes puedan transitar estas experiencias deportivas. «Felicitaciones a ustedes y también a sus familias. Este es el comienzo de una carrera hermosa», sostuvo.