Colón vivió una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride con más de 200 riders de Argentina y Uruguay

Colón fue nuevamente escenario del Distinguished Gentleman’s Ride, el reconocido evento internacional que promueve la concientización sobre la salud masculina, especialmente en torno a la prevención del cáncer de próstata y el suicidio masculino. La actividad reunió a más de 200 riders de distintos puntos de Argentina y Uruguay, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro regional para esta propuesta de alcance mundial.

La jornada se desarrolló este domingo en la explanada del puerto local, con una importante participación de vecinos, visitantes y motociclistas que llegaron desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Banfield, Lomas de Zamora, Monte Grande, Pilar e Ituzaingó, junto a representantes de Paysandú y Salto, de la República Oriental del Uruguay. También participaron riders de localidades de la costa del río Uruguay como Gualeguaychú, Colón, San José, Larroque y Concordia.

El evento combinó exhibición de motocicletas vintage y clásicas, recorridos por la ciudad, música en vivo y espacios de encuentro, en una propuesta que permitió disfrutar de verdaderas joyas sobre dos ruedas y, al mismo tiempo, visibilizar una causa vinculada al cuidado, la prevención y el acompañamiento en salud.

Una caravana por la ciudad y la región

La actividad comenzó con el encuentro y exhibición de motocicletas en el ingreso a la ciudad. Luego, los participantes realizaron una caravana por calles céntricas y costeras de Colón, luciendo trajes de época, corbatas, moños y chalecos, una de las características distintivas de este evento internacional.

Posteriormente, los riders se dirigieron hacia la ciudad de San José y más tarde retomaron el recorrido hacia el puerto de Colón, donde continuó la exhibición de motos clásicas, acompañada por música en vivo y food trucks. La propuesta permitió que vecinos y turistas se acercaran a disfrutar de una jornada diferente, con una fuerte impronta turística, cultural y comunitaria.

Una causa de alcance mundial

El Distinguished Gentleman’s Ride se realiza en distintas ciudades del mundo con el objetivo de generar conciencia sobre la salud masculina. En Colón, la edición volvió a destacar la importancia de hablar sobre prevención, detección temprana y acompañamiento frente a problemáticas que afectan a miles de hombres.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el acompañamiento del personal del Hospital San Benjamín. En esta oportunidad, participó Gloria Ramírez, coordinadora del Servicio de Salud Mental, quien remarcó la importancia de seguir impulsando acciones de concientización y prevención vinculadas tanto a la salud mental como al cáncer de próstata.

Colón como punto de encuentro

La realización de este tipo de eventos fortalece el posicionamiento de Colón como destino turístico y sede de propuestas que integran deporte, cultura, comunidad y compromiso social. La presencia de riders de distintos puntos del país y de Uruguay reafirma el perfil regional de la ciudad y su capacidad para recibir actividades que convocan a vecinos y visitantes durante todo el año.