Colón: lanzan una Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión Operativa junto a UTN FRCU y el sector privado

La Municipalidad de Colón, junto a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, y el acompañamiento del sector privado, impulsa la Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión Operativa, una propuesta de formación orientada a responder a las demandas actuales del entramado productivo regional. La iniciativa se constituye además como una de las primeras acciones gestadas desde la Agencia para el Desarrollo de Colón, consolidando una línea de trabajo que vincula formación, producción, empleo e innovación.

La capacitación tendrá inicio el jueves 21 de mayo y está diseñada para fortalecer conocimientos y herramientas vinculadas a la planificación, organización y control de procesos logísticos, gestión de inventarios, transporte, distribución, abastecimiento, costos, liderazgo y seguridad en operaciones.

La iniciativa surge a partir de un proceso de relevamiento y consulta realizado en el territorio, que incluyó a empresas, emprendimientos, instituciones públicas y actores vinculados a actividades logísticas, comerciales e industriales. En ese marco, se detectó una creciente demanda de formación específica en logística y gestión operativa, consideradas áreas clave para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones locales y regionales.

Una formación estratégica para el desarrollo regional

La Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión Operativa busca brindar una instancia de capacitación accesible, aplicada y orientada a contextos reales. La propuesta combina contenidos teóricos con ejercicios prácticos, análisis de casos y encuentros presenciales en empresas de la región.

El programa está especialmente vinculado a las dinámicas productivas, comerciales y de servicios del corredor del Río Uruguay, donde la logística, el transporte, la distribución y la eficiencia operativa cumplen un rol fundamental para el crecimiento de las organizaciones.

Modalidad, duración e inscripción

La diplomatura tendrá una duración de 6 meses y comenzará el jueves 21 de mayo. Las clases virtuales se dictarán los jueves de 18:30 a 21:00, mientras que los encuentros presenciales se realizarán los sábados de 8:00 a 13:00, con una instancia mensual en empresas de la región.

La inversión mensual será de $60.000 para empresas y $45.000 para público general. La inscripción definitiva se encuentra disponible a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckotfJZ64TxzKuEy_aUU7YL_1DvwRg9j56P3HyX3tH041_cg/viewform

Articulación desde la Agencia para el Desarrollo de Colón

La Diplomatura Universitaria en Logística y Gestión Operativa se presenta como una de las primeras iniciativas gestadas desde la Agencia para el Desarrollo de Colón, herramienta que el Municipio impulsa para articular al sector público, el sistema educativo, las empresas y los actores productivos de la ciudad.

Contenidos principales

El trayecto formativo abordará módulos vinculados a la introducción a la logística y la cadena de suministro, almacenamiento y gestión de inventarios, transporte y distribución regional, compras y abastecimiento, liderazgo y comunicación en áreas logísticas, y seguridad e higiene en operaciones.

Además, se trabajará sobre herramientas de gestión, indicadores, trazabilidad, sistemas informáticos aplicados, planificación de rutas, costos logísticos, evaluación de proveedores, comunicación efectiva, trabajo en equipo y mejora continua.

Articulación entre educación, producción y empleo

Desde el Municipio se destaca la importancia de generar propuestas de formación vinculadas a las necesidades reales del sector productivo. En ese sentido, la diplomatura representa una oportunidad para fortalecer capacidades técnicas, mejorar procesos internos y acompañar el crecimiento de empresas, comercios, industrias, emprendimientos y trabajadores de la región.

La articulación entre la Municipalidad de Colón, UTN FRCU y el sector privado permite consolidar una agenda de formación orientada al empleo, la innovación, la profesionalización y el desarrollo local.