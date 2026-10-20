Edicto sucesorio: Lima Ismael Carlos

EDICTO

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, a cargo de Arieto Alejandro OTTOGALLI -Juez, Secretaría de quien suscribe, en los autos caratulados «LIMA ISMAEL CARLOS S/SUCESORIO SIN TESTAMENTAR» – (Expte. Nº 16724), cita y emplaza por el término de treinta (30) días corridos a herederos y acreedores de ISMAEL CARLOS LIMA, D.N.I. Nº 05.796.929, vecino que fuera del Departamento Colón, fallecido en la ciudad de Colón, Dpto. Colón, Pcia. de Entre Ríos, en fecha 22/01/2015.

La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: «Colón, 22 de junio de 2026. VISTO: (…), RESUELVO: (…) 2.- DECRETAR la apertura del juicio SUCESORIO AB INTESTATO de Ismael Carlos LIMA -D.N.I. Nº 05.796.929-, vecino que fuera de esta ciudad. 3.- MANDAR publicar edictos por TRES DÍAS en el Boletín Oficial y Diario local, citando a todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes quedados por fallecimiento del causante, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. (…) Arieto Alejandro Ottogalli Juez».

Publíquese por tres (3) días.

Colón, Entre Ríos, 21 de septiembre de 2026.

Flavia C. Orcellet – Secretaria

Se suscribe mediante firma digital -Resolución STJER N° 229/2022 del 28/10/22-.